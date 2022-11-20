Президентские выборы прошли в соответствии с законом - Токаев

Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом.

Как передает Trend со ссылкой на "Казинформ", об этом сказал в воскресенье Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе, где он ознакомился с результатами Exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах международным институтом региональных исследований «Открытое общество».

По его словам, всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", – подчеркнул он.