«КазМунайГаз» приступит к геологоразведке ранее неизученных недр

БАКУ /Trend/ - АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) приступит к изучению недр 5 перспективных нефтегазовых месторождений в различных регионах страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу КазМунайГаз.

Нефтяные месторождения Мугоджары (Актюбинская область), Березовский (Западно-Казахстанская область), Жаркын, Болашак и Северный Озен (все в Мангистауской области) выбраны для доразведки в связи с их перспективностью.

В заявлении КМГ подчеркивается, что, несмотря на позитивные ожидания, геологической и геофизической информации по этим месторождениям мало.

Геологоразведочные работы планируется провести с 2023 по 2025 год. По их завершении будет принято решение о предоставлении контрактов на недропользование.

Ожидается, что капитальные затраты "КазМунайГаз" на разведку вышеуказанных нефтяных месторождений составят около 29,5 миллиардов тенге (около 63 миллионов долларов).