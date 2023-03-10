Казахстан и Туркменистан возобновят авиасообщение с 26 марта

Власти Казахстана и Туркменистана намерены с 26 марта возобновить авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана совместно с туркменской стороной проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном. Авиакомпания "Туркменистан" планирует с 26 марта 2023 года возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по маршруту Алма-Ата - Ашхабад с частотой два рейса в неделю по вторникам и четвергам. "Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - пояснили в пресс-службе.

Регулярное авиасообщение между Казахстаном и Туркменистаном приостановили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.