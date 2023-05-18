ОПЕК пересмотрела прогноз добычи нефти в Казахстане на 2023 год

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что добыча жидких углеводородов в Казахстане в 2023 году увеличится на 0,1 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный прогноз от ОПЕК.

По данным ОПЕК, добыча жидких углеводородов в Казахстане в марте снизилась незначительно на 5000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 2 миллиона баррелей в сутки.

"Добыча сырой нефти снизилась незначительно на 6 000 баррелей в сутки за месяц в среднем до 1,6 миллиона баррелей в сутки, в то время как ШФЛУ и конденсат остались примерно на том же уровне в среднем до 0,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в отчете.

Прогноз по запасам жидких углеводородов в стране на текущий год был незначительно понижен на 7 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом.

Таким образом, в 2023 году добыча нефти в Казахстане, по прогнозам, составит 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Как отметила ОПЕК, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу своего терминала по экспорту сырой нефти вблизи российского черноморского порта Новороссийск на неопределенный период для планового технического обслуживания в апреле.

Между тем, согласно прогнозу, Казахстан назван одним из драйверов роста мировых поставок нефти в 2023 году, наряду с США, Бразилией, Норвегией, Канадой и Гайаной.