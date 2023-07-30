Возможности экспорта казахстанской продукции в Словению обсудили в Актобе

БАКУ /Trend/ - На онлайн-встрече в рамках заседания отраслевого Совета индустрии с участием представителей Совета агропромышленного комплекса РПП «Атамекен» обсудили возможности экспорта казахстанской продукции в Словению, передает Trend.

Представители словенской программы EcoSynergy System отметили, что в европейских странах существует значительный интерес к продовольственным товарам из Казахстана, таким как консервированная продукция, соки, фруктовые концентраты, ягоды, рис, мука, масло и мед. Однако для успешного сотрудничества необходимо соблюдение принципов экосистемы, включающей использование комплектующих или упаковки из переработанных материалов. Это позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и снизить себестоимость продукции.

Один из предлагаемых вариантов взаимодействия состоит в том, чтобы предоставлять казахстанской продукции упаковку заказчика, прошедшую стадию вторичной переработки, для поставок в Европу.

Также отмечено, что в европейских странах есть высокий спрос на ягоды и фрукты, но для эффективной транспортировки необходимо применять процесс дегидрации, чтобы сохранить качество продукции.

Кроме того, было предложено рассмотреть возможности поставок других казахстанских непродовольственных товаров, таких как биг-бэги, текстильные изделия и другие.