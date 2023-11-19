MasterCard о применяемых в Казахстане инновационных транспортных решениях (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Используя свои передовые технологии и мировой опыт, MasterCard реализовала множество проектов в сотрудничестве с транспортными компаниями, национальными перевозчиками, в сфере общественного транспорта по всему Казахстану.

Об этом сказал Trend генеральный директор Mastercard в Центральной Азии Рафал Трэпка.

"Начав в 2015 году работу по внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте, когда в Алматинском метрополитене была запущена 5-я в мире система бесконтактной безналичной оплаты проезда, Mastercard продолжает внедрять решения для общественного транспорта", - сказал Рафал Трэпка.

По его словам, в казахстанских городах в сотрудничестве с местными партнерами запускаются проекты по оплате проезда банковскими картами.

"Мы проводим различные акции для держателей карт для популяризации безналичной оплаты в общественном транспорте. Например, совместно с Алматинским метрополитеном мы объявили, что до конца 2023 года при оплате проезда в метро с помощью смартфонов и "умных" часов, поддерживающих Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, к которым привязана карта Mastercard, стоимость проезда составит всего 5 тенге, вместо обычных 100 тенге. Подобные акции предоставляют клиентам возможность не только оценить удобство, скорость и безопасность платежей через мобильные устройства с картами Mastercard, но и существенно сэкономить на ежедневных расходах", - добавил он.

Ранее министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Mastercard при консультативной поддержке министерства намерена разработать и реализовать пятилетнюю программу цифрового партнерства в Казахстане (Kazakhstan Digital Country Partnership).

Сотрудничество будет включать в себя такие инициативы, как:

• продвижение казахстанской модели GovTech с использованием глобальной сети Mastercard;

• расширение доступа к финансовым услугам за счет цифровизации платежей в различных сферах (государственных платежей, в сельском хозяйстве, образовании и др.);

• сотрудничество по продвижению и развитию IT-экспорта, электронной коммерции, цифровизации МСБ, экосистемы финтеха;

• поддержка программы "умных городов" Казахстана с ключевым акцентом на секторах туризма и городского транспорта;

• содействие созданию безопасной и устойчивой цифровой экосистемы посредством обеспечения кибербезопасности и противодействия мошенничеству;

• особое значение стороны будут уделять сотрудничеству по продвижению проектов, связанных с цифровой и финансовой грамотностью различных слоев населения.