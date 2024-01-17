Утвержден Генплан столицы Казахстана до 2035 года

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года, в котором обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.

Как передает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов.

Основной градостроительный документ Астаны прошел широкие общественные обсуждения. Он предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения. На сегодня численность жителей столицы составляет порядка 1,2 миллиона человек, при этом ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 2,3 миллиона.

Генплан предусматривает строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения. До 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 миллиона кв. м, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 км (до 2,5 тысячи км). Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта, а для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, планируется строительство пяти крупных мостов.

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции «Тельмана» с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки.

В части тепловой и электроэнергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110/10 кВ.

Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу «Сарыарка» по новому отводу протяженностью свыше 71 тыс. км.

Наряду с этим продолжится развитие «Зеленого пояса» Астаны, где в прошлом году выделили дополнительные 2 700 гектаров, а также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Сумма инвестиций на реализацию Генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге (около 14 миллиардов долларов). Из них частные инвестиции в жилищное строительство – порядка 4,3 трлн тенге (около 9,5 миллиарда долларов), на инфраструктурные проекты – 700 млрд тенге (около 1,5 миллиарда долларов).