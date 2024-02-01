Казахстан занимает восьмое место в мире по предоставлению онлайн услуг - министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан занимает восьмое место в мире по предоставлению онлайн услуг.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на открытии VI цифрового Форума Digital Almaty 2024: "Industry X: Цифровая эволюция будущего".

"Проведение высокого уровня мероприятий международного масштаба в рамках Digital Almaty показывает передовое развитие цифровизации в нашей стране. Ведь по рейтингу ООН, Казахстан уже сегодня занимает восьмое место в мире по предоставлению онлайн услуг", - отметил он.

По его словам, по развитию электронного правительства Казахстан находится на 28 месте в мире.

"От удобства регистрации автомобилей менее чем за пять минут не выходя из дома, до внедрения безналичных платежей с внушительной долей использования более 82 процентов, наша страна достигла успеха в развитии цифровой инфраструктуры. Ведь сегодня около 93 процентов госуслуг оказывается в электронном виде, 50 миллионов справок исключены вообще, потому что мы интегрировали информационные системы и запретили требовать справки государственным структурам", - добавил министр.

Отметим, что данный форум объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

VI Digital Almaty в этом году представит обширную деловую программу, которая раскроет темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и других областях. В рамках панельных дискуссий примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тысяч человек.

Также планируется проведение выставки крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.

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