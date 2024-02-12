Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Катар

БАКУ /Trend/ - 13-14 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Катар.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, в рамках визита запланированы переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

Токаев также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса.

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