Казахстан готов увеличить экспорт несырьевых товаров в Катар - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"В ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Казахстан готов увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов", - сказал Токаев.

Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

"Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар – особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Глава государства предложил в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что данные мероприятия сблизят народы и продемонстрируют богатство их культурного наследия.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.