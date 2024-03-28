Казахстан придает большое значение сотрудничеству с ОЭСР - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом на полях Боаоского азиатского форума.

"Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям Организации. Как вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.

В свою очередь Матиас Корман подтвердил приверженность Организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан.

"Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки Вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", - отметил руководитель ОЭСР.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса Организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".