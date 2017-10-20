Правительство Кыргызстана намерено отказаться от помощи Казахстана в $100 млн

Правительство Кыргызстана направило в Жогорку Кенеш законопроект о денонсации соглашения об оказании Казахстаном технической помощи на 100 млн долларов. Об этом «Кабару» рассказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

«Да, действительно законопроект был внесен в Жогорку Кенеш, – сказал Зилалиев. – Это предполагает денонсацию ранее заключенного соглашения, то есть мы отказываемся от 100 млн долларов».

Говоря о причине принятия такого решения, Зилалиев сказал, что «мы посчитали, что, во-первых, давно нам не дают, мы рассчитывали их получить раньше».

По его словам, на сегодняшний день завершается строительство большинства из 14 ветеринарных лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС.

«В принципы мы их своими средствами завершаем, изыщем еще из бюджета и завершим», - сказал вице-премьер-министр.

В пресс-службе Жогорку Кенеша подтвердили, что к ним от правительства поступил документ о денонсации соглашения. Как ожидается, документ будет рассмотрен на будущей неделе одним из профильных комитетов, затем его рассмотрят на планарном заседании.

Экономист Искендер Шаршеев, комментируя эту ситуацию указал, что Казахстан не перечислил Кыргызстану обещанные 100 млн долларов для поддержки вступления республики в Евразийский экономический союз.

По его словам, эксперты Казахстана заявляют в СМИ о том, что Кыргызстану эти деньги уже перечислены и попрекают этим. «У них, по всей видимости, непроверенная информация. Так как деньги не поступили», - уточнил Шаршеев.