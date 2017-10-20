Правительство Кыргызстана намерено отказаться от помощи Казахстана в $100 млн

20 октября 2017 16:59 (UTC+04:00)

Правительство Кыргызстана направило в Жогорку Кенеш законопроект о денонсации соглашения об оказании Казахстаном технической помощи на 100 млн долларов. Об этом «Кабару» рассказал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

«Да, действительно законопроект был внесен в Жогорку Кенеш, – сказал Зилалиев. – Это предполагает денонсацию ранее заключенного соглашения, то есть мы отказываемся от 100 млн долларов».

Говоря о причине принятия такого решения, Зилалиев сказал, что «мы посчитали, что, во-первых, давно нам не дают, мы рассчитывали их получить раньше».

По его словам, на сегодняшний день завершается строительство большинства из 14 ветеринарных лабораторий, отвечающих требованиям ЕАЭС.

«В принципы мы их своими средствами завершаем, изыщем еще из бюджета и завершим», - сказал вице-премьер-министр.

В пресс-службе Жогорку Кенеша подтвердили, что к ним от правительства поступил документ о денонсации соглашения. Как ожидается, документ будет рассмотрен на будущей неделе одним из профильных комитетов, затем его рассмотрят на планарном заседании.

Экономист Искендер Шаршеев, комментируя эту ситуацию указал, что Казахстан не перечислил Кыргызстану обещанные 100 млн долларов для поддержки вступления республики в Евразийский экономический союз.

По его словам, эксперты Казахстана заявляют в СМИ о том, что Кыргызстану эти деньги уже перечислены и попрекают этим. «У них, по всей видимости, непроверенная информация. Так как деньги не поступили», - уточнил Шаршеев.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава государства произвел кадровые перестановки в Совбезе РК
Казахстан 17:02
КР и КНР обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Кыргызстан 16:42
В Ташкенте прошел узбекско-казахстанский бизнес-форум
Бизнес 15:58
В восточном Казахстане увеличится производство молочной продукции
Казахстан 15:31
Первая в Казахстане «Народная канцелярия» заработала в Актобе
Казахстан 15:18
Атамбаев подписал закон о регулировании производства и оборота алкоголя
Кыргызстан 15:15
В Казахстане пересмотрят стандарты оказания социальных услуг
Казахстан 13:59
Внесены изменения в Закон КР «О содействии занятости населения»
Кыргызстан 13:56
Казахстанские ученые получат доступ к базе международных научных исследований
Казахстан 13:43
Сборная КР примет участие в чемпионате мира по панкратиону в Сочи
Кыргызстан 12:54
Прикладные научные исследования переведут на английский язык в Казахстане
Казахстан 12:42
Центры обслуживания науки создадут в Казахстане в 2018 году
Казахстан 12:35
В воинские части Сил воздушной обороны РК прибывает пополнение
Казахстан 10:16
В 828 км от Алматы произошло землетрясение
Казахстан 10:11
В Вооруженных Силах КР завершились месячные сборы по подготовке офицеров запаса
Кыргызстан 09:54
Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Узбекистан 06:26
В Казахстане появится новая фабрика по обогащению руды
Казахстан 19 октября 18:04
Представители прикаспийских государств обсудили вопросы судоходства
Казахстан 19 октября 17:32