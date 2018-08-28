Кыргызстан и Иран будут сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и киберпреступностью

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова с послом Ирана в Кыргызстане Али Можтаба Рузбехани. Стороны обсудили практические шаги подписания проекта соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности и правопорядка, передает Кабар.

В рамках указанного соглашения будет осуществляться практическое взаимодействие по сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, незаконному обороту оружия, киберпреступности и др.

Курсан Асанов поблагодарил гостей за сотрудничество, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении конструктивного взаимодействия.

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