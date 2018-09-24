Президент Кыргызстана поручил провести большую реформу в регионах страны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О мерах по проведению административно-территориальной реформы в КР", сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В документе отмечается, что административно-территориальное устройство страны складывалось в процессе ее исторического развития государства и призвано решать задачи социально-экономического, политического и культурного развития.

В обращении президента на заседании Жогорку Кенеша 27 июня была отмечена актуальность административно-территориальной реформы.

Кроме того, в Национальной стратегии развития КР на 2018-2040 годы определены такие задачи по развитию регионов и местного самоуправления, как:

— повышение самостоятельности местных органов власти в управлении человеческими и финансовыми ресурсами, определении и реализации программ развития регионов;

— социально-экономическое развитие на основе формирования опорных населенных пунктов и специализации регионов, организация качественного предоставления государственных и муниципальных услуг населению в регионах;

— широкое вовлечение населения в управление делами местных сообществ, формирование ответственного в этом сообществе, каждый член которого осознанно и квалифицированно способен участвовать в развитии своей территории.

Административно-территориальная реформа должна быть направлена на децентрализацию государственной власти, создание эффективного механизма финансирования деятельности местного самоуправления, укрупнение отдельных административно-территориальных единиц с учетом социально-экономической целесообразности и решения задач развития регионов, отмечается в указе.

Разработка мер должна основываться на социально-экономическом районировании территории, учитывающем географические особенности, природные ресурсы, плотность населения, зональность сельского хозяйства, хозяйственные связи и специализацию регионов, сообщается в документе.

Указом президента постановляется:

— считать важнейшей задачей государственных органов КР проведение реформы административно-территориального устройства, требующей последовательной реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления и местного самоуправления;

— правительству рекомендуется до конца сентября 2018 года образовать рабочую группу по административно-территориальной реформе с включением в ее состав депутатов Жогорку Кенеша, сотрудников аппаратов президента и правительства, представителей государственных органов, органов местного самоуправления, гражданского общества и независимых экспертов.

Рабочей группе рекомендуется:

— провести анализ реализации принятых концепций региональной политики и административно-территориальной реформы, эффективности предлагаемых мер на основе социально-экономического районирования;

— разработать и утвердить "дорожную карту" поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства Кыргызстана.

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