Жээнбеков и Путин обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня на полях Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в Душанбе состоялась двусторонняя встреча президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина, передает Кабар.

В ходе переговоров стороны отметили важность данной встречи и указали, что она даст хороший импульс развитию сотрудничества двух стран.

«Наши двусторонние отношения поступательно развиваются. Все планы, намеченные нами на предыдущих встречах и согласованные с обеих сторон, исполняются. У нас есть возможность сегодня сверить часы и посмотреть, как эта работа идет на практике», - начал диалог президент РФ Владимир Путин.

Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, выделил, что Кыргызстан всегда стремится развивать и укреплять стратегическое партнерство между двумя государствами.

«Мы очень высоко ценим всестороннюю поддержку российской стороны и очень дорожим нашими взаимоотношениями», - сказал глава Кыргызстана.

Жээнбеков отметил, что Россия является главным инвестором в экономике Кыргызстана, и в последнее время наблюдается положительный рост показателей во взаимной торговле между странами.

Путин также отметил, что 23% во внешних торговых отношениях Кыргызстана приходятся на Россию, а по итогам прошлого года объем кыргызско-российского товарооборота вырос на 34%, что является весьма хорошим показателем, который нужно развивать и в дальнейшем.

Кроме этого, президенты в ходе переговоров коснулись вопросов реализации совместных проектов в рамках многостороннего сотрудничества СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

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