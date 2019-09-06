Власти Кыргызстана расследуют причины беспорядков при задержании экс-президента Атамбаева

6 сентября 2019 09:06 (UTC+04:00)

Государственная комиссия по изучению причин возникновения беспорядков при задержании в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сформировала две рабочие группы, которые займутся расследованием обстоятельств этого дела. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой киргизского правительства сообщении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководитель Госкомиссии вице-премьер Жениш Разаков ознакомил членов комиссии с регламентом работы и повесткой заседания. Принято решение сформировать две рабочие группы по изучению причин и условий возникновения событий в селе Кой-Таш 7-8 августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе состоявшегося 6 сентября заседания Госкомиссии, которая была создана по требованию депутатов национального парламента и должна впоследствии предоставить отчет о работе законодательному органу, была "заслушана информация МВД". В ближайшее время члены комиссии планируют также ознакомиться с информацией по событиям 7-8 августа, которая имеется в распоряжении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции. После задержания экс-президент был доставлен в СИЗО ГКНБ, где он будет находиться как минимум до 26 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

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