Советницу экс-президента Кыргызстана обвинили в захвате заложников

Советницу экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаеву обвинили в захвате заложников, сообщил РИА Новости в пятницу ее адвокат Замир Жоошев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ей предъявили обвинение в захвате заложников и организации массовых беспорядков во время событий в Кой-Таше", - заявил Жоошев. По его словам, аналогичные обвинения предъявлены еще одному стороннику Атамбаева - экс-депутату Мээрбеку Мискенбаеву.

Адвокат добавил, что в пятницу Первомайский районный суд определит для Жолдубаевой и Мискенбаева меру пресечения.

Спецслужбы Кыргызстана 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

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