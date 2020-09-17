Израиль готов углубить двусторонние отношения с Кыргызстаном
Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров встретился с послом Израиля в Кыргызстане Лиат Вексельман, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-израильского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, медицины, образования и туризма, а также в рамках международных организаций.
Мадмаров выразил благодарность послу Лиат Вексельман за оказанную гуманитарную помощь кыргызской стороне в борьбе с COVID-19. Посол выразила готовность прилагать все усилия для развития двусторонних отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
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