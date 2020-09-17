Израиль готов углубить двусторонние отношения с Кыргызстаном

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров встретился с послом Израиля в Кыргызстане Лиат Вексельман, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-израильского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, медицины, образования и туризма, а также в рамках международных организаций.

Мадмаров выразил благодарность послу Лиат Вексельман за оказанную гуманитарную помощь кыргызской стороне в борьбе с COVID-19. Посол выразила готовность прилагать все усилия для развития двусторонних отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.