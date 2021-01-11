Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане
Сегодня завершились досрочные президентские выборы президента и референдума по форме правления в Кыргызстане, передает Trend.
ЦИК страны сообщает, что на выборах с 52,11% голосов по данным со 100% участков победил Садыр Жапаров.
Лента новостей
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО)
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов
Создана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана
На 16:00 явка на выборы президента составила 26,59%, на референдум – 26,55% - ЦИК Кыргызстана (Обновлено)
Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО)
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)