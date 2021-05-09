В Кыргызстане за сутки выявлен 321 случай заражения коронавирусом
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 321 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщают в республиканском штабе.
Всего за весь период зарегистрировано 98 400 случаев COVID-19.
За сутки от коронавируса выздоровели 292 пациента, всего за весь период - 91 тыс. 559 человек.
Также за сутки зарегистрировано 6 летальных исходов от коронавируса, всего за весь период умерли 1 тыс. 655 человек.
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