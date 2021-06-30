В Москве послы Кыргызстана и Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества
В Москве чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат провела встречу с послом Швейцарии Кристиной Марти Ланг, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщает посольство КР в РФ, были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-швейцарских отношений, направленные на активизацию совместной деятельности и обмену опытом.
Стороны выразили обоюдное мнение о важности налаживании контактов в целях укрепления кыргызско-швейцарского сотрудничества в дальнейшем.
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