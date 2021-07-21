В Кыргызстане заболеваемость пневмонией увеличилась на 24%

В Кыргызстане по сравнению с январем-июнем прошлого года заболеваемость пневмонией увеличилась на 24%. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, в январе-июне текущего года, по оперативным данным Министерства здравоохранения и социального развития, в целом по республике зарегистрировано более 16 тыс. случаев заболеваний пневмонией, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,3% больше.

Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией по сравнению с январем-июнем прошлого года отмечалось в Нарынской области – в 1,7 раза, а также в Чуйской, Иссык-Кульской областях и г.Бишкек - в 1,6 раза. В то же время, число заболевших снизилось в Баткенской области – на 25,3 % и Таласской области - на 20,1 процента.

В общем числе заболевших пневмонией наибольшая доля пришлась на Чуйскую область – 20,3%, Джалал-Абадскую область – 17,6% и Ошскую область – 15,1%.