Проходит встреча погранпредставителей Кыргызстана и Таджикистана

Проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу выкопки траншей вблизи госграницы, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ПС ГКНБ Кыргызстана отметили, что по состоянию на 22 августа 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

В данное время проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу несанкционированной выкопки и обустройства таджикской стороной траншей вблизи госграницы.

Сегодня примерно в 11:15 в районе водозабора «Головной» таджикская сторона продолжила работы по установке опалубок для заливки цемента в траншеях, которые были выкопаны днем ранее - 21 августа на западной стороне реки Ак-Суу.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана отмечает, что это не первый факт, когда таджикская сторона нарушает достигнутые ранее договоренности относительно прекращения проведения строительных работ вблизи линии границы.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Все подразделения границы, в том числе КПП, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, несут службу в повседневном режиме.