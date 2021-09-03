В Кыргызстане построят первый фармзавод по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) совместно с ОсОО «БИОВИТ» обеспечат лекарственную безопасность страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает фонд, в рамках указа президента Садыра Жапарова «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике» Российско-Кыргызский Фонд развития одобрил инвестиционный кредит ОсОО «БИОВИТ» на сумму 7,7 млн долларов США на строительство первого в стране фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах.

Средства Фонда будут направлены на приобретение высокотехнологичного производственного оборудования у ведущих мировых производителей.

«Сегодня РКФР совместно с ОсОО «БИОВИТ» запустил программу по лекарственной безопасности Кыргызской Республики и развитию отечественной фармацевтической отрасли. Производство медикаментов — стратегически важное направление экономики для страны, особенно, в современных реалиях пандемии коронавирусной инфекции. Этот проект — очередной шаг на пути к импортозамещению, так как его реализация увеличит собственное производство стерильных лекарственных средств в виде инфузий и ампул и на 100% обеспечит внутреннюю потребность в этих препаратах»,— отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Завод будет построен и оснащен в соответствии с требованиями международных стандартов GMP, включая GMP Европейского союза и GMP ЕАЭС, и позволит увеличить объемы производства и обеспечить запас жизненно необходимых лекарств, в том числе используемых в рамках протоколов лечения COVID-19, для поставок в медицинские учреждения и аптеки страны. Кроме того, проектом предусмотрена возможность использования создаваемой производственной площадки для выпуска в будущем вакцины против коронавирусной инфекции (включая розлив российской вакцины «Спутник-V»).

Строительство завода внесет существенный вклад в товарооборот стран-участниц ЕАЭС на сумму порядка 1,2 млн долларов США в год. Кроме того, проект окажет комплексное влияние на экономику Кыргызской Республики, обеспечив замещение импорта инфузионных растворов и ампул в страну на сумму не менее 10 млн долларов США в год и создав 78 новых постоянных рабочих мест.

ОсОО «БИОВИТ» — отечественный фармацевтический завод, ориентированный на производство широкого спектра лекарственных средств. Производство соответствует международным стандартам GMP в части лекарственных средств и ISO/HACCP в части пищевых добавок. Система обеспечения качества продукции предприятия сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 17025.

Выпускаемая на заводе продукция реализуется на местном рынке и экспортируется в такие страны как Россия, Украина, Германия, Чехия.