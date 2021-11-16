В Кыргызстане начнут вакцинировать от COVID-19 подростков и беременных

На 16 ноября 2021 года вакцинацией от коронавирусной инфекции по республике охвачено 46% населения первой дозой и 37% второй дозой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает Минздрав,

Согласно матрице оценки эпидситуации на 08.11.2021 (неделю назад), г.Бишкек находился в красной зоне, Чуйская, Иссык-Кульская, Таласская области были в желтой зоне, Нарынская область и весь Южный регион республики – находился в "зелёной зоне"".

На 15 ноября Бишкек переместился из красной зоны в желтую, все остальные регионы и республика в целом находятся в "зелёной зоне", нет ни одного региона в "красной" зоне. Проводимая кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщалось, в страну 12 ноября 2021 года прибыла ещё одна вакцина от коронавирусной инфекции, «Спутник-Лайт» в количестве 200 000 доз, вакцина является однодозной.

Министерством здравоохранения КР в целях достижения максимального охвата вакцинацией населения от COVID - 19 принято решение о вакцинации новых категорий граждан, это подростки 16-18 лет, беременные и кормящие женщины.