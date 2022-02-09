В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 109 тыс. 800 человек

В республиканском штабе Кыргызстана по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:

- первичной серией - 5 тыс. 685 человек. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 361 тыс. 778 граждан;

- повторной первичной серией - 610 человек. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 109 тыс. 800 граждан;

- бустерной дозой – 2 тыс. 168 человек. Всего по республике бустерной дозой привито 80 тыс. 601 гражданин.