Состоялась очередная встреча рабочих групп по демаркации кыргызско-узбекской границы

С 1 по 7 марта 2023 года в городе Джалал-Абаде состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе встречи в соответствии с согласованным графиком, Стороны осуществили совместные полевые обследования на отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.