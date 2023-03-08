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Состоялась очередная встреча рабочих групп по демаркации кыргызско-узбекской границы

Кыргызстан Материалы 8 марта 2023 08:32 (UTC +04:00)
Состоялась очередная встреча рабочих групп по демаркации кыргызско-узбекской границы

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С 1 по 7 марта 2023 года в городе Джалал-Абаде состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе встречи в соответствии с согласованным графиком, Стороны осуществили совместные полевые обследования на отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.

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