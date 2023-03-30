Кыргызстан увеличил импорт легковых автомобилей

БАКУ/Trend/ - В январе 2023 года Кыргызстан импортировал 6 545 легковых автомобилей, что на 33 процента превышает показатель января 2022 года (4338 автомобилей).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

За отчетный период Кыргызстан импортировал легковые автомобили на сумму 96,1 миллиона долларов, что на 81 процент больше, чем в январе 2022 года (18 миллионов долларов).

Отметим, что основным поставщиком легковых автомобилей в Кыргызстан в январе этого года стала Южная Корея – 2 990 автомобилей на сумму 22,4 миллиона долларов. Импорт легковых автомобилей из Кореи увеличился в 4,6 раза по сравнению с январем 2022 года (646 автомобилей стоимостью 3,3 миллиона долларов).

Как сообщает статистический комитет, Кыргызстан в основном импортировал легковые автомобили из следующих стран:

Страна-экспортер Количество автомобилей Сумма Южная Корея 2 990 автомобилей 22.4 миллионов долларов Россия 844 автомобиля $10.2 миллионов долларов США 606 автомобилей $9.5 миллионов долларов Китай 590 автомобилей $13.3 миллионов долларов Япония 424 автомобиля $7.3 миллионов долларов Литва 408 автомобилей $6.3 миллионов долларов Германия 304 автомобиля $13.8 миллионов долларов Казахстан 95 автомобилей $4.1 миллионов долларов

Напомним, что в январе 2023 года товарооборот Кыргызстана составил 834,7 миллиона долларов, что почти на 20 процентов превышает показатель января 2022 года (692,5 миллиона долларов).

Экспорт из Кыргызстана в отчетный период составил 125,5 миллиона долларов, что на 11 процентов больше по сравнению с январем 2022 года (111 миллионов долларов).

В январе 2023 года в Кыргызстан было завезено товаров на 709 миллионов долларов. Рост по сравнению с январем 2022 года (581 миллион долларов ) составил 22 процента.