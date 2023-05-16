Импорт грузовых автомобилей в Кыргызстан вырос на 90%

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2023 года Кыргызстан импортировал 1 278 грузовых автомобилей, что на 90 процентов превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

Согласно информации, за отчетный период стоимость импорта превысила 11,2 миллиона долларов, что на 62 процента больше, чем в январе-феврале 2022 года (6,9 миллиона долларов).

На протяжении двух месяцев текущего года Кыргызстан в основном импортировал грузовые автомобили из следующих стран:

Литва - 606 грузовых автомобилей на сумму 1,5 миллиона долларов;

Южная Корея – 364 грузовых автомобиля на сумму 1,1 миллиона долларов;

Китай – 110 грузовых автомобилей на сумму 3,5 миллиона долларов;

Германия – 69 грузовых автомобилей на сумму 204 900 долларов;

США – 47 грузовых автомобилей на сумму 1,3 миллиона долларов;

Польша – 18 грузовых автомобилей на сумму 26 500 долларов;

Казахстан – 12 грузовых автомобилей на сумму 531 900 долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2023 года Кыргызстан импортировал 14 885 легковых автомобилей, что в 2,6 раза превышает показатель 2022 года (5 622 автомобиля).

Объем импорта составил 197,6 миллиона долларов, в 5,7 раза превысив показатель соответствующих месяцев 2022 года (34,4 миллиона долларов).