Необходимо расширить перечень приоритетных транспортных проектов ЕАЭС - Садыр Жапаров

БАКУ /Trend/ - Необходимо расширить перечень приоритетных транспортных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом, как передает в четверг Trend, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

«В прошлом году был утвержден перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта. Необходимо активизировать работу по расширению данного перечня с учетом долгосрочных перспектив, а также создавать условия для их успешной реализации, в том числе в части их финансирования», — сказал Президент Кыргызстана.

Также он предложил уделить особое внимание доступу к транспортным коридорам стран ЕАЭС, не имеющих выхода к морю.

Садыр Жапаров также предложил создать экосистему мультимодальных перевозок с оцифровкой всех сопроводительных документов для увеличения скорости перевозок и доставки товаров.

Кроме того, глава Кыргызстана отметил важность минимизации контрольных мер и повышения прозрачности регулирования на внутренних границах ЕАЭС для повышения объемов торговли.