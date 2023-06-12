Основная часть денежных переводов из Кыргызстана отправлена в Россию

БАКУ /Trend/ - В апреле текущего года физические лица перевели из Кыргызстана в другие страны суммы в размере 40,3 млн долларов США. Об этом сообщает Национальный банк Кыргызстана, передает Trend.

Главная часть этих средств, а именно 38,7 млн долларов или 96%, была переведена в Россию. Однако, объем переводов в Турцию резко сократился и составил всего лишь 0,7 млн долларов в апреле. Стоит отметить, что в январе, феврале и марте были произведены переводы в Турцию в размере 29,5 млн долларов, 14 млн долларов и 4,4 млн долларов соответственно. В апреле прошлого года переводы в Турцию составили 4,8 млн долларов, что почти в 7 раз больше, чем в текущем отчетном месяце.

За первые четыре месяца 2023 года объем денежных переводов из Кыргызстана составил 189,9 млн долларов, что на 0,36% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.