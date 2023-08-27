Кыргызстан рассматривает возможность импорта электроэнергии из Беларуси

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан рассматривает возможность начала импорта электроэнергии из Беларуси.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

Министр отметил, что Беларусь вскоре запускает второй блок своей атомной электростанции и имеет избыток электроэнергии.

Он сообщил, что будет обсуждаться то, как Беларусь может транспортировать электроэнергию в другие страны, включая Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

В свою очередь министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что энергетические системы стран СНГ взаимосвязаны, некоторые из них работают синхронно и оказывают взаимную помощь в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время Кыргызстан импортирует электроэнергию из Туркменистана, России и Казахстана.

По данным Государственного комитета по статистике страны, с января по июнь 2023 года Кыргызстан импортировал 2,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 32,3 процента превышает показатель первого полугодия предыдущего года (1,5 миллиарда киловатт-часов).