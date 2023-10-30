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Вырос импорт легковых автомобилей в Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 30 октября 2023 20:29 (UTC +04:00)
Вырос импорт легковых автомобилей в Кыргызстан

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан импортировал 102 174 легковых автомобиля на общую сумму 1,371 миллиона долларов США с января по август текущего года.

Как сообщает Trend, со ссылкой на Национальный комитет статистики Кыргызстана, объем импорта увеличился в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а стоимость выросла в 6,5 раз.

Тремя крупнейшими странами, экспортирующими автомобили в Кыргызстан, стали Южная Корея, Китай и США:

Страна-экспортер

Количество автомобилей

Сумма

Южная Корея

34 086 автомобиля

284.365 миллионов долларов

Китай

22 073 автомобиля

360.560 миллионов долларов

США

13 876 автомобиля

135.796 миллионов долларов

В дополнение к этим трем странам Кыргызстан также импортировал пассажирские автомобили из России (9 102 автомобиля), Японии (8 249 автомобилей), Германии (4 049 автомобилей), Грузии (3 202 автомобиля) и Литвы (2 507 автомобилей).

Помимо этого пассажирские автомобили были импортированы из Канады (965), Казахстана (762) и ОАЭ (654).

Внешнеторговый оборот Кыргызстана с января по август 2023 года достиг 9,407 миллиарда долларов, что на 27,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экспорт составил 1,85 миллиарда долларов, увеличившись на 46,7 процента в годовом исчислении. Импорт достиг 7,556 миллиарда долларов, увеличившись на 23,3 процента по сравнению с аналогичными месяцами 2022 года.

В структуре товарооборота экспорт составил 19,7 процента, в то время как импорт - 80,3 процента.

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