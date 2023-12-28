Кыргызстан и Китай намерены развивать сотрудничество в области цифровизации

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития Кыргызстана Нурия Кутнаева и генеральный директор Центра продвижения промышленного интернета "Шелкового пути" Ян Юн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровизации в контексте реализации Заявления Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по укреплению сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, передает Trend.

Согласно информации, этот меморандум направлен на создание и развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в области развития цифровой инфраструктуры, строительства центров обработки данных, разработки цифровых решений и внедрения передовых практик в области промышленных интернет-технологий и торгово-экономического сотрудничества.

В ходе обсуждения меморандума начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызстана Алмаз Исанов подчеркнул, что сотрудничество будет сосредоточено на нескольких стратегических направлениях, таких как развитие цифровой инфраструктуры, оцифровка архивных документов и строительство завода по производству микросхем. Эти проекты не только демонстрируют передовые технологии, но и представляют собой практическую реализацию цифровой трансформации в государственном управлении.