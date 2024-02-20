Начался визит Президента фонда тюркской культуры и наследия в Кыргызскую Республику (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 февраля 2024 года состоялась встреча Президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой с Заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбеком Молдогазиевым. Встреча состоялась в рамках визита Президента Фонда в Кыргызскую Республику.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем и планируемом взаимодействии Фонда с Кыргызской Республикой, подробно рассмотрены планы действий Фона на 2024 и 2025 годы.

Глава Фонда проинформировала кыргызскую сторону о намеченных к реализации проектах в Кыргызской Республике, первым из которых является реставрация и музеефикация дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке. Обстоятельно рассмотрены шаги по продвижению общетюркского культурного наследия на многосторонних площадках. А.Раимкулова поблагодарила кыргызскую сторону за постоянную поддержку деятельности Фонда.

А.Молдогазиев, в свою очередь, высоко отметив вклад Фонда в продвижение культурного и духовного наследия кыргызского народа на международной арене, обозначил предлагаемые кыргызской стороной новые направления взаимодействия в ближайшей перспективе.

Стороны выразили обоюдную готовность к поддержанию высокой активности взаимодействия между Фондом и Кыргызской Республикой, а также совместных мер по защите и продвижению культурного наследия тюркского мира.