Для Binance Кыргызстан является перспективным рынком (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для Binance Кыргызстан является рынком, обладающим высоким потенциалом.

Об этом сказал Trend глава Binance по Центральной и Восточной Европе (CEE) и Центральной Азии Кирилл Хомяков.

"Для Binance, как лидера криптовалютного рынка СНГ, Кыргызстан является интересным и обладающим высоким потенциалом рынком. Криптовалюты внедряются в повседневную жизнь кыргызстанцев, и этот процесс уже не остановить", - отметил он.

По словам регионального главы, сообщество Кыргызстана проявляет значительный интерес к криптовалютам и криптовалютной индустрии в целом.

"Кыргызстан открыт для инноваций, здесь существует множество проектов, предполагающих участие технологически продвинутых компаний, включая криптобиржи. Основная база готова, но на мой взгляд регулирующим и законодательным органам необходимо больше взаимодействовать и обмениваться опытом с представителями индустрии, чтобы услышать голос рынка и адаптироваться для привлечения инвестиций", - подчеркнул Хомяков.

Он также сообщил, что главным направлением деятельности Binance в Кыргызстане является развитие глобальных продуктов криптобиржи и их доступность для пользователей.

"Образовательные инициативы в приоритете. Недавно мы объявили о запуске масштабного образовательного онлайн-проекта "Криптошкола". В рамках этой инициативы миллионы пользователей из Кыргызстана смогут получить базовые знания о блокчейне и криптовалютах абсолютно бесплатно", - добавил Хомяков.

Отметим, что Binance - это крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 190 миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 180 странах.