Росатом и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве ВЭС

БИШКЕК/Trend/ - АО "Росатом Возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") и Кабинет министров Кыргызстана заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию, документ подписали министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров и генеральный директор ООО "НоваВинд Кыргызстан" Дмитрий Андреев.

Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции установленной мощностью 100 мегаватт в населённом пункте Кок-Мойнок города Балыкчы Иссык-Кульской области Кыргызстана, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком. Начало проектно-изыскательских работ и контрактация оборудования запланированы на 2025 год.

"Подписание этого соглашения – еще один шаг в последовательной реализации проектов по возобновляемой энергетике в дружественных нам странах. Госкорпорация обладает всеми необходимыми компетенциями по строительству и эксплуатации ветропарков. Суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов в России уже превысила 1 гигаватт. Убежден, что строительство таких объектов не только повысит качество и надежность энергосистемы, но и создаст новые рабочие места и компетенции у жителей республики", - отметил Г.Назаров.

Отметим, что в сентябре 2024 года была заложена капсула времени на месте строительства будущего ветропарка.