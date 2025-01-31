В ближайшее время Кыргызстан утвердит Национальную стратегию по искусственному интеллекту - Адылбек Касымалиев

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Кыргызстан утвердит Национальную стратегию по искусственному интеллекту.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев во время выступления на международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025" в городе Алматы.

"Этот документ станет дорогой к созданию высокотехнологического будущего для нашей страны", - сказал он.

По его словам, стратегия будет направлена на развитие локальных продуктов на основе искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между различными секторами экономики и решения актуальных вызовов, стоящих перед обществом.

"2025 год начался для Кыргызстана с решительных шагов в направлении развития искусственного интеллекта. Мы создали Национальный совет по искусственному интеллекту, ключевую платформу для выработки стратегических решений и внедрения передовых технологий", - отметил Адылбек Касымалиев.

Он добавил, что цель страны - системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке.