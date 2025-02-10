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Кыргызстан и США подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество

Кыргызстан Материалы 10 февраля 2025 22:07 (UTC +04:00)
Кыргызстан и США подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество
Фото: МИД Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел сегодня встречу с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, стороны обменялись мнениями о перспективах кыргызско-американских отношений, затронув изменения во внешней политике США в связи с приходом к власти администрации президента Дональда Трампа. Особое внимание уделили вопросам новой миграционной политики США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам.

Кыргызстан выразил заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске взаимоприемлемых решений.

В завершение встречи стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и договорились продолжить взаимодействие в рамках политических консультаций и формата С5+1.

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