Кыргызстан и США подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество

БИШКЕК /Trend/ - Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел сегодня встречу с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, стороны обменялись мнениями о перспективах кыргызско-американских отношений, затронув изменения во внешней политике США в связи с приходом к власти администрации президента Дональда Трампа. Особое внимание уделили вопросам новой миграционной политики США, приостановке внешней помощи и санкционным мерам.

Кыргызстан выразил заинтересованность в сохранении устойчивых направлений взаимодействия и поиске взаимоприемлемых решений.

В завершение встречи стороны подтвердили намерение укреплять двустороннее сотрудничество и договорились продолжить взаимодействие в рамках политических консультаций и формата С5+1.