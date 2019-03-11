АБР инспектирует свои проекты в Таджикистане

Делегация Азиатского банка развития (АБР) и профильные ведомства Таджикистана обсуждают ход реализации совместных инвестиционных проектов, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом республики, миссия АБР совместно с профильными ведомствами РТ, в том числе, с центрами реализации проектов проводит анализ реализации инвестпроектов, финансируемых АБР в 2018 году на предмет определения недостатков, а также для разработки нового плана для улучшения реализации этих проектов.

Работы в этом направлении начались 4- марта и должны завершаться сегодня, 11-го марта. Итоги этой работы будут подведены на совместном заседании миссии АБР и центров реализации проектов, которое состоится 19-го марта этого года.

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития планирует в ближайшие три года оказать Таджикистану безвозмездную финансовую помощь на сумму более чем $340 млн.

Постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава 4 ноября 2018 года на встрече с журналистами в Душанбе, отметил, что финансовая помощь республике предоставляется на грантовой основе, так как, согласно анализу долгового бремени за 2017 год, ситуация в республике была оценена, как имеющая высокий риск возникновения долгового кризиса.

Ранее Азиатский банк развития одобрил индикативную финансовую помощь Таджикистану в рамках операционного бизнес-плана на 2019-2021 годы.

В частности, ориентировочно в 2019 году АБР планирует выделить $95 млн., в 2020 году – $125 млн., а в 2021 году – $120 млн. Данные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог и энергетики, частного сектора, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и муниципальной инфраструктуры.

Напомним, что АБР перешел на безвозмездную финансовую поддержку Таджикистана в начале этого года после трехлетнего перерыва. По словам, Прадипа Сривастава, переход на предоставление помощи на грантовой основе в нынешнем году связан с тем, что обязательства страны могут привести к тяжелой долговой ситуации.

В 2015-2017 годах республика получала финансирование от Азиатского банка развития по методу 50/50, то есть 50% от общего финансирования АБР составляли кредиты, другая половина выделялась в качестве грантов.

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