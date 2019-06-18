Президент Таджикистана и вице-президент АБР обсудили реализацию 16 инвестпроектов

18 июня 2019 09:43 (UTC+04:00)

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон 17 июня во второй половине дня принял вице-президента Азиатского банка развития Шиксина Чена, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений сотрудничества. Эмомали Рахмон охарактеризовал возможность встреч, как важный шаг в укреплении связей Таджикистана с Азиатским банком развития, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили необходимость развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в Таджикистане, укрепления сотрудничества в рамках третьей подпрограммы «Программы реформирования инвестиционного климата».

Было подчеркнуто, что за годы сотрудничества Азиатский банк развития выделил около 1,8 миллиарда долларов США в качестве льготных кредитов, грантов и технической помощи, направленных на реализацию важных инвестиционных проектов в различных социально-экономических сферах Таджикистана.

В ходе встречи был обсужден вопрос реализации 16 инвестиционных проектов в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и развития городов.

Была отмечена необходимость налаживания сотрудничества в перспективных направлениях развития частного сектора, особенно производственного предпринимательства и продвижения регионального сотрудничества, реконструкции и строительства производственных мощностей, линий электропередачи, развития транспорта и дорожной инфраструктуры, в том числе железной дороги, продовольственной безопасности.

На встрече также были обсуждены вопросы развития сотрудничества в приоритетных и стратегических секторах Таджикистана, в том числе достижение энергетической независимости и обеспечение продовольственной безопасности.

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