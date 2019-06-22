Эмомали Рахмон похвалил мэрию Душанбе за подготовку к саммиту

Эмомали Рахмон провел сегодня заседание правительства республики, на котором был рассмотрен и принят план работы правительства на второе полугодие 2019 года, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Темой заседания также стал вопрос о ходе выполнения постановления правительства «О государственной поддержке и мерах по оздоровлению финансово-экономического состояния Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик», сообщает пресс-служба президента РТ.

Министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода отметил, что благодаря принятым мерам по снижению потерь электроэнергии в период 2014-2018 годов уровень потери электроэнергии снизился с 17,3 процента 2014 года до 15,5 процента 2018 года. В этот период полезный объём электроэнергии на внутреннем рынке возрос.

Эмомали Рахмон поручил с целью улучшения сбора средств и дальнейшего снижения уровня потерь электроэнергии приложить усилия для полного перехода на современную систему учета электричества и учёта электроэнергии, передаваемой из подстанций до последнего потребителя, отмечается в сообщении.

Было решено, что для определения реальных размеров потери электроэнергии, их снижения и увеличения, объёма сбора средств за использование электроэнергии путем перехода на новую систему Министерству энергетики и водных ресурсов, Государственной службе по контролю в сфере энергетики и "Барки Точик" необходимо принять конкретные меры, а о результатах ежегодно предоставлять отчёт правительству.

Президент дал поручения членам правительства, руководителям министерств и ведомств, председателям городов и районов по рациональному использованию электроэнергии и сбору средств за использованную электроэнергию.

Он также поручил расширить работы по благоустройству к достойной встрече 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, полному сбору урожая, достаточной заготовке кормов для животных, ускорению берегоукрепительных работ и предотвращению чрезвычайных ситуаций, организации качественного отдыха детей и подростков в лагерях отдыха страны.

Эмомали Рахмон выразил благодарность руководству Исполнительного органа государственной власти города Душанбе и всех его структур за проведение недавнего саммита СВМДА на высоком организационном уровне и в атмосфере спокойствия.

Он также поблагодарил жителей города Душанбе, водителей общественного и частного транспорта и другие обслуживающие структуры за высокую гражданскую ответственность, культуру общения, гостеприимство и качественное обслуживание делегаций, прибывших из многих стран в Таджикистан, стмечается в сообщении пресс-службы.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение в связи с мерами по благоустройству и озеленению Душанбе и его окрестностей, торжественными встречами и проводами высоких гостей и подчеркнул, что проведение на высоком уровне этого мероприятия является усилием всех городских структур и достойным вкладом жителей столицы.

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