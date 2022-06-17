Назван общий объем производства зерновых в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поделилась оценочными данными по объему производства зерновых в Таджикистане в 2021 году, сообщает Trend со ссылкой на отчет ФАО.

По данным организации, общий объем производства зерновых в Таджикистане в 2021 году оценивается в 1,4 миллиона тонн: производство пшеницы на уровне 852 000 тонн, кукурузы - 240 000 тонн и ячменя - 196 тысяч тонн.

Между тем розничные цены на пшеничную муку первого сорта в Таджикистане резко выросли в период с февраля по апрель 2022 года, на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост цен на пшеничную муку по всей стране был вызван запретом на экспорт пшеницы в ряде стран региона, в том числе в Казахстане - крупнейшем экспортере пшеницы в Таджикистан.