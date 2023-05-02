Импорт Таджикистана из стран ЕС превысил 56 млн евро

БАКУ /Trend/ - Объем импорта Таджикистаном продукции из стран Евросоюза в январе-феврале 2023 года превысил 56,4 миллиона евро, сообщили Trend в Евростате.

Сообщается, что объем таджикского импорта из стран ЕС составил 31,6 миллиона евро в феврале этого года и 24,7 миллиона евро в январе.

По данным Евростата, Таджикистан экспортировал товаров на 27,6 миллиона евро в страны ЕС по итогам первых двух месяцев 2023 года. В частности объем экспорта составил 15,3 миллиона евро в феврале и 12,2 миллиона евро в январе этого года.

Отметим, что за отчетный период объем товарооборота между Таджикистаном и странами ЕС превысил 84 миллиона евро.

Как сообщает ведомство, товарооборот между странами ЕС и Таджикистаном превысил 405 миллионов евро в 2022 году, что на 1,7 процента больше показателя 2021 года (398,2 миллиона евро).

В прошлом году страны ЕС экспортировали в Таджикистан товары на 260,6 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в 2021 году (237,8 миллиона евро). При этом таджикский экспорт в страны ЕС сократился на 9,8 процента - с 160,4 миллиона в 2021 году до 144,7 миллиона евро в 2022 году.