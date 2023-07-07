Таджикистан может стать важным поставщиком чистой энергии в ЦА - ВБ

БАКУ /Trend/ - У Таджикистана есть многообещающие перспективы для перехода к "зеленой" энергетике в соответствии с региональными усилиями по сокращению выбросов углекислого газа и увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в отчете Всемирного банка.

"Таджикистан может стать важным поставщиком экологически чистой энергии в Центральной Азии благодаря своим гидроэнергетическим мощностям", – отмечает ВБ.

По прогнозам экспертов банка, Таджикистан сможет получить значительные преимущества от увеличения производства электроэнергии, особенно на Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС), которая сейчас находится на стадии строительства.

Предполагается, что около 60 процентов энергии, производимой станцией, будет направлено на экспорт, что составит 10 миллиардов киловатт-часов (кВтч) электроэнергии в год.

Как сообщает Всемирный банк, в прошлом году капитальные вложения в Таджикистане выросли на 1,1 процентных пункта, составив 12,7 процента ВВП, при этом четверть инвестиций была направлена исключительно на проект Рогунской ГЭС.

В то же время прогнозируется незначительное снижение спроса на полезные ископаемые Таджикистана и неблагородные металлы из-за замедления промышленного производства и изменения экономической модели Китая в сторону большей ориентации на сферу услуг.