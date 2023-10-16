Вырос экспорт Грузии в Таджикистан автомобильным транспортом

БАКУ /Trend/ - Экспорт Грузии в Таджикистан в основном осуществлялся автомобильным транспортом в период с января по август 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат), стоимость экспорта из Грузии в Таджикистан автомобильным транспортом за восемь месяцев достигла 24,198 миллиона долларов США, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (8,930 миллиона долларов).

Экспорт из Грузии в Таджикистан железнодорожным транспортом составил 1,074 миллиона долларов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2022 года (524 тысячи долларов).

С другой стороны, экспорт грузов воздушным транспортом составил 270,59 тысячи долларов, сократившись на 23 процента в годовом исчислении (354,6 тысячи долларов в январе-августе 2023 года).

Отметим, что экспорт из Грузии в Таджикистан с января по август 2023 года достиг 25,544 миллиона долларов, что в 2,6 раза превышает показатели за те же месяцы 2022 года (9,810 миллиона долларов).

Импорт страны из Таджикистана составил 38,930 долларов, что в 5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (196,130 долларов).

Товарооборот между странами с января по август 2023 года составил 25,583 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (10,006 миллионов долларов).