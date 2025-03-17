Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Таджикистана - Путин

ДУШАНБЕ/Trend/ - Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Таджикистана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кремль, об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

"Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнёров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился ещё на семь с лишним процентов, достиг полутора миллиардов долларов. Объём капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше даже – 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения со своими партнёрами из областей Таджикистана", - сказал он.

Также Путин отметил, что Таджикистан активно работает в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сегодня намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению.

"Мы очень надеемся на то, что и Ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнёрства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан Республики. Надеюсь, уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе", - сказал он.

Отметим, что 16 марта начался официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию.