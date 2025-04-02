Россия о соглашении между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном по госграницам

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия приветствует подписание соглашений между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандской декларации о вечной дружбе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство России в Таджикистане.

Эти документы были подписаны 31 марта в Худжанде в ходе встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками", - отмечается в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что договоренности придадут новый импульс развитию добрососедских отношений и партнёрского взаимодействия между тремя государствами, способствуя обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом.

Отметим, что договор между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ закрепляет правовые аспекты взаимодействия и регулирования вопросов, связанных с пограничной зоной.