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Россия о соглашении между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном по госграницам

Таджикистан Материалы 2 апреля 2025 11:59 (UTC +04:00)
Россия о соглашении между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном по госграницам
Фото: Офис президента Таджикистана

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия приветствует подписание соглашений между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандской декларации о вечной дружбе.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство России в Таджикистане.

Эти документы были подписаны 31 марта в Худжанде в ходе встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками", - отмечается в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что договоренности придадут новый импульс развитию добрососедских отношений и партнёрского взаимодействия между тремя государствами, способствуя обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом.

Отметим, что договор между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ закрепляет правовые аспекты взаимодействия и регулирования вопросов, связанных с пограничной зоной.

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