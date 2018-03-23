Китай готов обсудить с Туркменистаном перспективы стратегического партнёрства

АШХАБАД /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин в своем письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Новруз-байрама отметил, что готов обсудить перспективные планы развития китайско-туркменских отношений и стратегического партнёрства.

"Я дорожу нашей дружбой и уделяю большое внимание наращиванию двусторонних связей", - сказано в приветствии.

Китайский руководитель приветствовал намерение Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в городе Циндао в июне.

Компании из КНР представлены в нефтегазовой и телекоммуникационной сферах, транспорте, сельском хозяйстве, текстильной, химической и пищевой промышленности, здравоохранении и строительстве Туркменистана. Компании Китая реализовали ряд крупных проектов в газовой сфере.

В частности, CNPC принимает участие в освоении договорной территории "Багтыярлык" и обустройстве гигантского газового месторождения "Галкыныш". С 2009 года Китай импортирует туркменский газ с перспективой увеличения до 65 миллиардов кубометров топлива в год. По данным за 2016 год, в Туркменистане работают около сорока предприятий с участием китайского капитала, зарегистрировано около 70 инвестиционных проектов на общую сумму более четырех миллиардов долларов и 2,3 миллиарда юаней.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.