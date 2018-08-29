В Ашхабаде проходит международный строительный форум

29 августа 2018 09:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде продолжает свою работу

международная выставка-конференция, посвящанная развитию

строительной отрасли Туркменистана, говорится в сообщении

торгово-промышленной палаты страны.

В качестве организаторов выступают министерство строительства и

архитектуры Туркменистана, государственный Концерн «Туркменавтоеллары»

(Туркменские автодороги) и торгово-промышленная палата Туркменистана.

Этот международный форум, является уникальной платформой для

обмена опытом и местом встреч представителей государственного и

частного секторов.

Международная конференция предоставит возможность получить

информацию об инвестиционном климате и перспективах развития в

строительном секторе Туркменистана, а также представить последние

разработки и проекты, касающиеся всемирного использования

научно-промышленных достижений и технологий в этой области.

С обращеним к участникам мероприятия обратился президент страны

Гурбангулы Бердымухамедов.

"Туркменистан по всем показателям превратился в одно из динамично

развивающихся государств мира, что стало возможным благодаря

масштабным достижениям в строительной сфере",- говорится в послании.

Планомерное наращивание объёмов строительных работ обусловило

систематический ввод в эксплуатацию новых предприятий по выпуску

стройматериалов, реконструкцию и модернизацию действующих мощностей,

внедрение в производство передового оборудования и технологий.

"Выпускаемая крупными предприятиями высококачественная продукция

существенно повышает потенциал и материально-техническую базу

строительной и промышленной отраслей. Это открывает новые перспективы

для развития стройиндустрии страны".

По данным на январь 2018 года, в Туркменистане сооружается около

1900 крупных объектов общей стоимостью около 47 миллиардов долларов

США, 1800 из которых строятся отечественными компаниями.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В

ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое

землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла

многочисленные жизни.

Контроль за соблюдением необходимых строительных норм осуществляет

научно-исследовательский институт при министерстве строительства и

архитектуры Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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