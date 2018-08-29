В Ашхабаде проходит международный строительный форум

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде продолжает свою работу
международная выставка-конференция, посвящанная развитию
строительной отрасли Туркменистана, говорится в сообщении
торгово-промышленной палаты страны.
В качестве организаторов выступают министерство строительства и
архитектуры Туркменистана, государственный Концерн «Туркменавтоеллары»
(Туркменские автодороги) и торгово-промышленная палата Туркменистана.
Этот международный форум, является уникальной платформой для
обмена опытом и местом встреч представителей государственного и
частного секторов.
Международная конференция предоставит возможность получить
информацию об инвестиционном климате и перспективах развития в
строительном секторе Туркменистана, а также представить последние
разработки и проекты, касающиеся всемирного использования
научно-промышленных достижений и технологий в этой области.
С обращеним к участникам мероприятия обратился президент страны
Гурбангулы Бердымухамедов.
"Туркменистан по всем показателям превратился в одно из динамично
развивающихся государств мира, что стало возможным благодаря
масштабным достижениям в строительной сфере",- говорится в послании.
Планомерное наращивание объёмов строительных работ обусловило
систематический ввод в эксплуатацию новых предприятий по выпуску
стройматериалов, реконструкцию и модернизацию действующих мощностей,
внедрение в производство передового оборудования и технологий.
"Выпускаемая крупными предприятиями высококачественная продукция
существенно повышает потенциал и материально-техническую базу
строительной и промышленной отраслей. Это открывает новые перспективы
для развития стройиндустрии страны".
По данным на январь 2018 года, в Туркменистане сооружается около
1900 крупных объектов общей стоимостью около 47 миллиардов долларов
США, 1800 из которых строятся отечественными компаниями.
Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В
ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое
землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла
многочисленные жизни.
Контроль за соблюдением необходимых строительных норм осуществляет
научно-исследовательский институт при министерстве строительства и
архитектуры Туркменистана.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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